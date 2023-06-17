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A Milli Futbol Takımı kafilesi, Samsun’da EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda pazartesi günü Galler ile yapacağı maç için kamp yapacağı otele geldi.
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Yaşam

Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor

Antalya'da okulların tatil olmasıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

Fatih Hepokur  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Antalya sahillerinde yoğunluk yaşanıyor Fotoğraf: Fatih Hepokur/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da kent sakinleri ve tatilciler, Konyaaltı Sahili'nde denize girdi, kamp sandalyelerinde oturarak vakit geçirdi.

Sahilde yoğunluk oluşturan tatilcilerden bazıları, güneşten korunmak için plaj şemsiyelerinin altında dinlenirken, bazıları da şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlendi.

Bazı vatandaşlar bisikletle gezinti yaptı, bazıları da yürümeyi ve parklarda zaman geçirmeyi tercih etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) çıkan bazı öğrenciler de sahillerde vakit geçirdi.

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