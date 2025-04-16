Dolar
38.13
Euro
43.55
Altın
3,313.42
ETH/USDT
1,572.00
BTC/USDT
84,022.00
BIST 100
9,287.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam

Ankara'da marangoz ustası, babasından öğrendiği mesleği 55 yıldır sürdürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde marangoz ustası Ali Türk, babasından öğrendiği mesleğini çocuklarıyla yapıyor.

Hüseyin Yiğiner  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
Ankara'da marangoz ustası, babasından öğrendiği mesleği 55 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Çubuk Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde iki oğluyla mesleğini sürdüren 79 yaşındaki Türk, AA muhabirine, 55 yıldır çam kokusundan vazgeçemediğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk işe başladığında ilçede 30'a yakın marangoz atölyesi olduğunu, bu sayının ikiye kadar düştüğünü anlatan Türk, şöyle konuştu:

"Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak. Marangozluk olarak kapı, pencere, bahçe evi, kamelya gibi aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz. Babamın yanında yetiştim, benim yanımda çıraklar yetişti. Evde boş durma gibi bir alışkanlığım yok. Evde bir pazarı zor geçiriyoruz. İlla dükkana gideceğiz. Burada çalıştığımızda günümüz rahat geçiyor. Eş dost geliyor, muhabbet ediyoruz."

Türk'ün çocukları da babalarıyla​​​​​​​ üçüncü nesil olarak mesleğe devam ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM Başkanvekili Önder'in kızı ve Pervin Buldan'a "geçmiş olsun" telefonu
"Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" raporu açıklandı
Diyarbakır'da bir depoda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türkiye-Irak Ortak Planlama Grubu'nun ikinci hazırlık toplantısı yarın düzenlenecek
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın ilan ettiği "Deniz Mekansal Planlaması"na tepki

Benzer haberler

Ankara'da marangoz ustası, babasından öğrendiği mesleği 55 yıldır sürdürüyor

Ankara'da marangoz ustası, babasından öğrendiği mesleği 55 yıldır sürdürüyor

Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Ankara'ya 23 yılda 728 milyar lira ulaştırma ve haberleşme yatırımı yapıldı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı

"Turistik Diyarbakır Ekspresi" Diyarbakır'dan Ankara'ya uğurlandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde karla kaplanan yaylada yılkı atları görüntülendi
Başkentten ihracat yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolara ulaştı

Başkentten ihracat yılın ilk çeyreğinde 3,5 milyar dolara ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet