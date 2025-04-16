Ankara'da marangoz ustası, babasından öğrendiği mesleği 55 yıldır sürdürüyor
Ankara'nın Çubuk ilçesinde marangoz ustası Ali Türk, babasından öğrendiği mesleğini çocuklarıyla yapıyor.
Ankara
Çubuk Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde iki oğluyla mesleğini sürdüren 79 yaşındaki Türk, AA muhabirine, 55 yıldır çam kokusundan vazgeçemediğini söyledi.
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İlk işe başladığında ilçede 30'a yakın marangoz atölyesi olduğunu, bu sayının ikiye kadar düştüğünü anlatan Türk, şöyle konuştu:
"Bizden sonra bu işi yapacak kimse kalmayacak. Marangozluk olarak kapı, pencere, bahçe evi, kamelya gibi aklınıza ne geliyorsa yapıyoruz. Babamın yanında yetiştim, benim yanımda çıraklar yetişti. Evde boş durma gibi bir alışkanlığım yok. Evde bir pazarı zor geçiriyoruz. İlla dükkana gideceğiz. Burada çalıştığımızda günümüz rahat geçiyor. Eş dost geliyor, muhabbet ediyoruz."
Türk'ün çocukları da babalarıyla üçüncü nesil olarak mesleğe devam ettiklerini kaydetti.
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