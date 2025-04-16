İstanbul'da yunusların büyüleyen gösterisi
Marmara Denizi'nde bir anda su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.
İstanbul
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında müsilajla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında numune almak için hareket eden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait araştırma gemisi Bilim-2'nin yakınında bir anda yunuslar görülmeye başladı.
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Geminin etrafında yüzen yunusların su yüzeyinde yaptığı gösteri, gemide bulunan basın mensuplarınca kaydedildi.
Sürü şeklinde ilerleyen yunusların gösterisi görsel şölen oluşturdu.