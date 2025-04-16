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Yaşam

İstanbul'da yunusların büyüleyen gösterisi

Marmara Denizi'nde bir anda su yüzeyine çıkan yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Şaduman Türkay  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
İstanbul'da yunusların büyüleyen gösterisi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında müsilajla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında numune almak için hareket eden ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsüne ait araştırma gemisi Bilim-2'nin yakınında bir anda yunuslar görülmeye başladı.

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Geminin etrafında yüzen yunusların su yüzeyinde yaptığı gösteri, gemide bulunan basın mensuplarınca kaydedildi.

Sürü şeklinde ilerleyen yunusların gösterisi görsel şölen oluşturdu.

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