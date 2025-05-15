Dolar
38.68
Euro
43.57
Altın
3,189.66
ETH/USDT
2,564.20
BTC/USDT
102,660.00
BIST 100
9,613.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Konya’nın Kulu ilçesinde 5.2 deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.46'da merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. -VTR- Ankara ve çevre illerde de hissedilen bir deprem meydana geldi.
logo
Yaşam

Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Başkentte yaşayan 52 engelli genç, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Emrullah Cesur, Aykut Karadağ  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Ankara

Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, Engelliler Haftası kapsamında, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Ankara İl Jandarma Komutanlığına geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan törende gençler, üniformalarını giyerek yemin etti ve terhis belgelerini aldı.

Törende konuşma yapan Jandarma Binbaşı Murat Çam, "Kutsal andınız sizlere, ailenize, ülkemize, milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bize bu günleri yaşatan başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal ve istikbal uğruna şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha şükran ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) köpek timleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri yaptı.

Aileler çocuklarıyla gurur duydu

Oğlunun asker kıyafetiyle törene katılmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Feriha Karakaya, "Çocuğumu bu üniformayla görmek beni çok gururlandırdı." dedi.

Törene torunuyla katılan Hüseyin Atasoy da kendi askerlik hatıralarını anımsadığını dile getirerek, "Hele hele bu barış günlerinde torunumu burada görmek çok mutlu etti, çok gururlandım." ifadelerini kullandı.

Alana kurulan stantlarda jandarma birimlerin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Marmara'nın güneybatısı ve Ege Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı
İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Çıldır Gölü'nün derinliklerindeki hayalet ağlar temizlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Ankara'da engelli gençler bir günlüğüne asker oldu

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Buğday Tanesi" filminin gösterimi yapıldı

Bilecik'te özel gereksinimli öğrenciler dokudukları kilimlerle el becerisi kazanıyor

Üç yılda 72 madalya kazanan para yüzücü Zeynep'in hedefi milli takıma seçilmek

Üç yılda 72 madalya kazanan para yüzücü Zeynep'in hedefi milli takıma seçilmek
AK Parti milletvekilleri Bayram ve Öncü, Türkiye'de engelli haklarında "sessiz devrim" yapıldığını vurguladı

AK Parti milletvekilleri Bayram ve Öncü, Türkiye'de engelli haklarında "sessiz devrim" yapıldığını vurguladı
Özel gereksinimli çocuk sahibi annelerin mektupları "Annelerin Kaleminden" sergisinde görülebilecek

Özel gereksinimli çocuk sahibi annelerin mektupları "Annelerin Kaleminden" sergisinde görülebilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet