Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.
Ankara
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.
Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.