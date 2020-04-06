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Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada askerlik görevini yerine getirecek.

Abdulkadir Karakaya   | 06.04.2020
Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Ankara

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Son, geçen hafta ülkesi Güney Kore'ye giderek karantinaya girdi.

Son'un karantina süresi bitince, 4 haftalık zorunlu askerlik görevini yapacağı ve mayıs ayında İngiltere'ye döneceği belirtildi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

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