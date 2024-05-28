Dolar
32.19
Euro
35.03
Altın
2,344.53
ETH/USDT
3,896.20
BTC/USDT
68,493.00
BIST 100
10,614.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Yaşam

Ankara'da besicilerin koyun kırkma mesaisi sürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde besiciler, havaların iyice ısındığı bugünlerde küçükbaş hayvanlarının yünlerini kırkıp yaz öncesi bakımlarını yapıyor.

Hüseyin Yiğiner  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Ankara'da besicilerin koyun kırkma mesaisi sürüyor Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Sürü sahipleri, sıcakların artmaya başlamasıyla koyunların rahatlaması, et ve süt veriminin artması için yapılan kırkma işleminin telaşını yaşıyor.

İlçeye bağlı kırsal Akkuzulu Mahallesi'nde "kırklık" adı verilen özel makasla koyunlarını tıraş eden besiciler, hayvanları sıcak havalarda serinletiyor. Besiciler, kırkım işlemiyle, aşı ve ilaçlarla hayvanlarını hastalıklara karşı da korumaya alıyor.

Besici Gürkan Mıhlı, AA muhabirine, havaların ısınmaya başlamasıyla koyunların rahat etmeleri için yünlerinin kırkıldığını söyledi.

Yıllardır hayvancılıkla uğraştığını, sürüsünde 400'e yakın hayvanın bulunduğunu belirten Mıhlı, "Kırkılmayan koyunlar sıcaktan dolayı iyi beslenemez ve et verimi düşer. Mayıs ile haziran aylarında kırkımlar yapılır. Havalar iyice ısınmadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. El makasıyla kırkımları yapıyorum. Elektrikli olanlar var ama onları kullanmıyoruz." diye konuştu.

Mıhlı, elde ettikleri yünü yatak, yorgan ve yastıklarda kendi ihtiyaçları için kullandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte sağanak etkili oldu
THY'nin tecrübesiz kabin memuru alımı için son gün
Kars'ta etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Kobani olaylarına ilişkin 5 eski HDP milletvekili hakkında iddianame
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 8 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Başkentte sağanak etkili oldu

Başkentte sağanak etkili oldu

Ankara'da besicilerin koyun kırkma mesaisi sürüyor

Hayvan yetiştiricilerinden belediyelere çağrı

Başkent sporu için "kabus" sezonu

Başkent sporu için "kabus" sezonu
Denizi olmayan başkentten, tutkunları için yat ve tekne üretiyor

Denizi olmayan başkentten, tutkunları için yat ve tekne üretiyor
Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet