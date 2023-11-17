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Yaşam

Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.

Ömer Ürer  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Hocaoğlu, Turaplar, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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