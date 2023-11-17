Anadolu Otoyolu'nda sis etkili oluyor
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürüyor.
Düzce
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Hocaoğlu, Turaplar, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, yolda dikkatli seyretti. Polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.