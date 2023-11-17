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Yaşam

Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da

Iğdır'da Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler, Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Iğdır'da Anıtkabir'de tutulan Ata'ya saygı nöbetini canlandıran öğrenciler Ankara'da Fotoğraf: Yasin Baturhan Ergin/AA

Ankara

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Cennetabat köyündeki Şehit Havacı Er Nurettin Manaz İlkokulu öğrencileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, Anıtkabir'de tutulan saygı nöbetini canlandırdı.

Milli Savunma Bakanlığı, görüntülerin Iğdır Valiliğince paylaşılmasının ardından öğrencilerin Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirmek için program düzenledi.

Program dahilinde Iğdır'dan Ankara'ya getirilen 5 öğrenci öğretmenleriyle Anıtkabir'i gezerek, Atatürk'ün ebedi istirahatgahını yakından görme fırsatı buldu.

Çocuklar Türk bayraklarıyla, Mehmetçiğin nöbet değişimine yanlarında yürüyerek eşlik etti.

"Anıtkabir çok güzelmiş"

Öğrenci Devran Çatma, Anıtkabir'i görme hayalini gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "Anıtkabir'i görmek için çok heyecanlandım. Uçağa binip geldik. Anıtkabir çok güzelmiş, ilk kez görüyorum." diye konuştu.

Çatma, büyüdüğünde asker olarak Anıtkabir'de nöbet değişimi yapmak istediğini söyledi.

Öğretmen Zeynep Avar, öğrencilerinin hayallerini gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını ifade ederek, "10 Kasım'da hazırlanan video yayınlandıktan sonra gerçekten çok büyük bir ilgi gördü. Arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım çok tebrik etti." dedi.

Derslerde Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğuyla ilgili öğrencilerin sık sık soru sorduklarını kaydeden Avar, "Uçaktayken de Anıtkabir'in nasıl bir yer olduğunu sürekli sordular. 'Ne zaman göreceğiz, ne zaman orada olacağız?' dediler. Onlar şimdi mutlu, bizler de çok mutluyuz." diye konuştu.

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