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Yaşam

Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kızıl şahin, koruma altına alındı.

Cihan Okur  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Amasya'da yaralı kızıl şahin korumaya alındı

Amasya

Esençay köyü yakınlarında devriye görevindeki jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.

Ekipler, şahini Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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