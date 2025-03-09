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Yaşam

Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), ABD'nin kuzeyindeki Alaska Eyaleti'nin Eklutna Tailrace bölgesinde görüntülendi.

09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
Alaska’da Geceyi Aydınlatan Mucize: Kuzey Işıkları Fotoğraf: Hasan Akbaş - AA

Ankara

Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları, gökyüzünü yeşil, mor ve kırmızı tonlarda süsleyen doğa olayını takip edebilmek için ışık kirliliğinin az olduğu bu bölgede bir araya geldi.

2025 yılı, artan Güneş aktivitesi nedeniyle Kuzey Işıkları’nın daha sık ve yoğun şekilde görüleceği bir dönem olarak öngörülüyor.

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