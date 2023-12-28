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Yaşam

Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e ulaştı

Niğde'nin Çamardı ilçesi sınırlarındaki Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e yükseldi.

Abdullah Özkul  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e ulaştı

Niğde

Doğa Koruma ve Milli Parklar Niğde Şube Müdürlüğü ekipleri, Aladağlar Milli Parkı ve Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2023 yılı yaban keçisi sayımını tamamladı.

Bu bölgelerde 10 farlı alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 604'e yükseldi.

Aladağlar dışında kalan Ulukışla ilçesindeki Horoz Devlet Avlağı'nda da 473 yaban keçisi bulunuyor.

Öte yandan ekipler, bu yıl kaçak avcılık yapan 49 kişiye 202 bin 122 lira idari para cezası kesti, 14 av tüfeğine el koydu.

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