Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,997.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.

Yasin Çavdar  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı Fotoğraf: Yasin Çavdar / AA

Ağrı

Eleşkirt ilçesinde bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kösedağ, nisan da beyaza büründü.

Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi
Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'nun "Samsat" iddiasına Belediye Başkanı Fırat'tan yanıt
Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Bayburt Kalesi ilkbaharda karla kaplandı

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü

Erzurum, Kars ve Ardahan ilkbaharda yağan karla beyaza büründü
Hakkarili besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı

Hakkarili besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı
Baharın müjdecisi leylekler Bingöl'deki yuvalarına yerleşti

Baharın müjdecisi leylekler Bingöl'deki yuvalarına yerleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet