Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.
Ağrı
Eleşkirt ilçesinde bulunan ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezi haline gelen Kösedağ, nisan da beyaza büründü.
Kösedağ'ın karla kaplı görüntüsü ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.