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Yaşam

Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.

Yasin Çavdar  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı Fotoğraf: Yasin Çavdar/AA

Ağrı

Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Eleşkirt ilçesinde bulunan ve yaz aylarında doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kösedağ, ilkbaharın ilk ayı olan martın son günlerinde beyaza büründü.

Kösedağ'ın karla kaplı zirvesi ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.

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