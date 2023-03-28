Ağrı'daki Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın zirvesi ilkbaharda karla kaplandı.
Ağrı
Kentte aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Eleşkirt ilçesinde bulunan ve yaz aylarında doğa tutkunlarının uğrak yeri haline gelen Kösedağ, ilkbaharın ilk ayı olan martın son günlerinde beyaza büründü.
Kösedağ'ın karla kaplı zirvesi ilçenin farklı noktalarından görüntülendi.
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