Ağrı'da nisanda yağan kar köylerde yaşamı olumsuz etkiledi
Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar köylerdeki günlük yaşama olumsuz yansıdı.
Ağrı
Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar köylerdeki günlük yaşama olumsuz yansıdı.
Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Hamur ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kara dönüştü.
Beyaz örtüyle kaplanan dağların eteklerindeki köylerde kara hazırlıksız yakalanan çiftçiler zor anlar yaşadı.
Vatandaşlar kar üzerinde hayvanlarına ot verirken, çocuklar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkararak evlerinin önünde kardan adam yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.