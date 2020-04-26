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Yaşam

Ağrı'da nisanda yağan kar köylerde yaşamı olumsuz etkiledi

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar köylerdeki günlük yaşama olumsuz yansıdı.

Abdullah Söylemez   | 26.04.2020
Ağrı'da nisanda yağan kar köylerde yaşamı olumsuz etkiledi

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar köylerdeki günlük yaşama olumsuz yansıdı.

Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sağanak, Hamur ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde kara dönüştü.

Beyaz örtüyle kaplanan dağların eteklerindeki köylerde kara hazırlıksız yakalanan çiftçiler zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar kar üzerinde hayvanlarına ot verirken, çocuklar da nisan ayında yağan karın keyfini çıkararak evlerinin önünde kardan adam yaptı.

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