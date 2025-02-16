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Yaşam

Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı, bölgede etkili olan kar yağışıyla tamamen beyaza büründü.

Abdullah Söylemez  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Yılın her mevsimi dağcıların tırmanış yaptığı 5 bin 137 rakımla ülkenin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ve çevresindeki dağlar yağış nedeniyle yeniden karla kaplandı.

Zirvesinden eteklerine kadar kar örtüsü bulunan dağ, ayrı bir güzelliğe büründü.

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