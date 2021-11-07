Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
logo
Yaşam

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları, sonbahar renkleriyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Hüseyin Yıldız   | 07.11.2021
Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Iğdır

Türkiye'nin en doğusunda yer alan ve 5 bin 137 metre rakımıyla yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, onlarca türden meyve, söğüt ve kavak ağacını bünyesinde barındırıyor.

Kentte doğaseverlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen İrem Bağları, sonbaharın gelişiyle yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tüm tonlarına büründü.

Doğal yollarla yetişen ve insanların diktiği ağaçlar, bugünlerde ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

Doğu Anadolu'nun coğrafyasını Ağrı Dağı manzarası eşliğinde öğreniyorlar

Doğu Anadolu'nun coğrafyasını Ağrı Dağı manzarası eşliğinde öğreniyorlar

Ağrı Dağı eteklerindeki İrem Bağları'nda sonbahar

Çam Dağı'nda 'sonbahar' havası

Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar

Samandere Şelalesi ve Yıldız Dağları'nda sonbahar
İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu

İçinden sonbaharın geçtiği şehir: Kastamonu
Van'da sonbahar ve kış aynı kadrajda

Van'da sonbahar ve kış aynı kadrajda