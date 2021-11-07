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Yaşam

Ablasının böbreğiyle hayata tutundu

Sakarya'da doğuştan böbrek hastası olan 28 yaşındaki Buğra Tevetoğlu, ablasından nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

Emre Ayvaz   | 07.11.2021
Ablasının böbreğiyle hayata tutundu Fotoğraf: Uğur Subaşı / AA

Sakarya

Böbrek yetmezliği nedeniyle 6 yıldır tedavi gören Tevetoğlu'nun şikayetlerinin son bir yılda artması üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Böbrek Nakil Merkezi'nde organ nakli olmasına karar verildi.
Nakil için uygun donör aranan Tevetoğlu'na tahlillerde ablasının böbreğinin uygun olduğu belirlendi.

SEAH Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Hamad Dheir tarafından abla Büşra Tevetoğlu Altay'dan alınan böbrek, Burak Tevetoğlu'na nakledildi.

Taburcu edileceği günü bekleyen Tevetoğlu, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Doç. Dr. Hamad Dheir, AA muhabirine, böbrek yetmezliği bulunan Buğra Tevetoğlu'nu 6 yıldır takip ettiklerini söyledi.

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Dheir, "Daha sonra son safhaya geldiğimizde 3 seçeneğimiz vardı; böbrek nakli gerçekleştirmek, periton diyaliz yapmak ya da hemodiyalize devam etmekti. Ablası gönüllü oldu. Alıcıyla verici arasında medikal anlamda herhangi bir engel olmadığını saptadığımızda böbrek naklini gerçekleştirdik." diye konuştu.

Dheir, abla kardeşin durumunun iyi olduğunu dile getirerek, ameliyatın ikinci gününden itibaren Tevetoğlu'na nakledilen böbreğin fonksiyonunun tamamen normal olduğunu kaydetti.

"Sağlık durumu uygun olanları organ bağışına davet ediyorum"

Buğra Tevetoğlu, uzun zamandır böbrek rahatsızlığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Zorlu bir süreç geçirdiğini, son zamanlarda yorgunluk, baş ağrısı ve yüksek tansiyon rahatsızlıkları yaşadığını belirten Tevetoğlu, ablasından nakledilen böbrekle hayata tutunduğunu kaydetti.

Tevetoğlu, sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Yeni bir hayat başlıyor. Bundan sonra düzenli yaşamaya dikkat edeceğiz. Şu an iyiyim Allah'a şükür, her şey yolunda. Ablama teşekkür ediyorum, herkes kolay kolay kabul etmez. Sağlık durumu uygun olanları organ bağışına, yeni bir hayat vermeye, cana can katmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bir insana yeniden hayat veriyorsunuz"

Abla Büşra Tevetoğlu Altay da kardeşine böbreğini seve seve verdiğini dile getirdi.

Organ bağışının önemine işaret eden Altay, şöyle devam etti:

"Kardeşime yeni bir hayat vermek en güzel hediye. İnsanlar organlarını bağışlasınlar. Hiçbir şeyden korkmasınlar, sonuç olarak bir insana yeniden bir hayat veriyorsunuz. Kardeşime bundan sonraki hayatında daha sağlıklı günler diliyorum. Kardeşim o benim, böbreğimi verirken hiç düşünmedim. Onun mutlu olması benim için daha iyi. Daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

Altay, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, doktor Hamad Dheir ve ekibine teşekkür etti.

"Oğlumun sıkıntılarını gördükçe çok üzüldüm"

Anne Birsel Tevetoğlu ise son bir yılın hem oğlu hem de kendileri için zorlayıcı olduğunu, oğlunun sıkıntılarını gördükçe çok üzüldüğünü anlattı.

Herkese organ bağışı yapma çağrısında bulunan Tevetoğlu, "Bundan sonraki hayatımızın çok daha sağlıklı, güzel ve güçlü olacağına çok inanıyorum. Organlarınızı bağışlayın. 'Can' vermek kadar güzel bir şey yok. Kızıma bu yüzden minnettarım." diye konuştu.

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