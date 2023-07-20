Dolar
26.89
Euro
30.06
Altın
1,973.37
ETH/USDT
1,918.40
BTC/USDT
30,245.00
BIST 100
6,644.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

Adana, Mersin ve Hatay'da hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyor.

Bekir Ömer Fansa, Bilal Kahyaoğlu, Murat Pancar, Aleyna Coşkun  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava etkili oluyor Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Adana'da yüksek hava sıcaklığı ve nem oranının da yüzde 50'lere ulaşması nedeniyle dışarı çıkan vatandaşlar, park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi, buradaki çeşmelerden serinlemeye çalıştı.

Kentte kimi vatandaşlar da Seyhan Nehri civarında gezinti yaptı.

Mersin

Mersin'de de etkili olan sıcak hava nedeniyle meydan, cadde ve sokaklarda durgunluk yaşanıyor.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulduğu kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda güneşten korunmaya çalıştı.


Fotoğraf: Aleyna Coşkun/AA

Silifke ilçesinin yüksek kesimlerdeki nohut tarlalarında da sıcağa rağmen hasat mesaisi sürüyor.

Kavurucu sıcaklardan etkilenmemek için uzun kollu kıyafetler tercih eden tarım işçileri, zaman zaman mola vererek sıcaklardan korunmaya çalışıyor.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Öğle saatlerinde hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu merkez Antakya ilçesinde, konteyner kentlerde kalan depremzedeler serinlemek için klimalı alanlarda vakit geçiriyor.

Ağır hasarlı binaların yıkımlarının sürdüğü kentte, görevliler sıcağa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi hafta sonu sıcaklardan kavrulacak
Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti Körfez medyasında geniş yer buldu
Bolu Dağı Tüneli heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak
İstanbul Valiliğinden ilgili kurumlara sokak hayvanlarına yönelik talimat

Benzer haberler

Adana'da depremde hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında devrildi

Adana'da depremde hasar alan bina kontrollü yıkım sırasında devrildi

Adana, Mersin ve Hatay'da sıcak hava etkili oluyor

Kavurucu sıcakta evlat nöbeti

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da depremlerde hasar alan boş binada çıkan yangın söndürüldü
Adana'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulüne dava

Adana'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulüne dava
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet