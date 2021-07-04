Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bingöl'de Eren-4 Narkoterör Operasyonu'nda 15 milyon 217 bin kök kenevir ele geçirildi - VTR
logo
Yaşam

Abant'ta atlı tim göreve başladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda atlı jandarma timi görev yapmaya başladı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 04.07.2021
Abant'ta atlı tim göreve başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezinden (JAKEM) tarafından gönderilen 2 atlı tim, tabiat parkında emniyet ve asayiş kontrollerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçileri, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.

Göl çevresinde dolaşan atlı timler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde oluşturulan kontrol noktasında ziyaretçilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Havanın yağışlı olmasına rağmen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BioNTech aşısı Kovid-19 geçirenlere tek doz uygulanacak
'Kovid-19 savaşçıları' köy köy gezerek vatandaşları aşılıyor
Kovid-19'un Delta varyantının yayılmaması için çift doz aşı, maske ve 2 metre mesafe önem taşıyor
Tacikistan'da Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Abant'ta atlı tim göreve başladı

Abant'ta atlı tim göreve başladı

Milli güreşçi Taha Akgül'ün olimpiyatlarda gözü yine altın madalyada