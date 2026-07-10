Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgınında vaka sayısı 1792’ye yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının yayımladığı son verilere göre, ülkede doğrulanmış vaka sayısı 1792, can kaybı 625 olarak kayıtlara girdi.

Salgın kapsamında 764 hasta izolasyon veya hastanede tedavi altında bulunurken 295 kişi iyileşti.

Salgın Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde etkisini sürdürüyor.

KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaptığı açıklamada, Ebola salgınının halen "çok aktif" aşamada olduğunu belirterek vaka artışının ne zaman zirveye ulaşacağının henüz öngörülemediğini söyledi.

Kamba, nüfus yoğunluğu, yoğun insan hareketliliği ve toplumun müdahale çalışmalarına katılımını zorlaştıran yerel koşulların, salgınla mücadeleyi güçleştirdiğini ifade etti.

Mevcut salgının onaylanmış tedavisi ya da aşısı bulunmuyor

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.