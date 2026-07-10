Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Aliş: Türkiye, NATO'nun güvenilir çözüm ortaklarından biri haline geldi Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, "Türkiye, son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi kabiliyetleriyle NATO'nun güvenilir çözüm ortaklarından biri haline geldi." dedi.

Aliş, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği stratejik bir platform olmanın yanı sıra savunma sanayisinde yeni işbirliklerinin önünü açan önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği savunma sanayisi kabiliyetleriyle NATO'nun güvenilir çözüm ortaklarından biri haline geldiğini kaydeden Aliş, zirvenin ortak üretim, teknoloji geliştirme ve uzun vadeli proje ortaklıkları açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

NATO Zirvesi'nin yalnızca güvenlik politikalarının ele alındığı diplomatik bir platform olmadığını vurgulayan Aliş, hibrit savaş, siber güvenlik, hava savunması, insansız sistemler ve mühimmat tedarik güvenliği gibi yeni nesil tehditlerin, müttefik ülkeler arasında daha güçlü koordinasyonu ve savunma sanayisinde daha derin işbirliklerini zorunlu hale getirdiğine dikkati çekti.

"Türkiye, NATO'nun güvenliğine somut katkı sunan ülkelerin başında geliyor"

Zirvenin, Türkiye'nin NATO içindeki stratejik konumunu ve savunma sanayisinde ulaştığı kabiliyet seviyesini uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Aliş, şunları kaydetti:

"Türkiye, jeopolitik konumu, sahadaki operasyonel tecrübesi, güçlü ordusu, gelişen mühendislik altyapısı ve son yıllarda büyük ivme kazanan yerli ve milli savunma sanayisiyle NATO'nun güvenliğine somut katkı sunan ülkelerin başında gelmektedir. Bu nedenle zirve, Türkiye'nin yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, aynı zamanda savunma teknolojileri, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli açısından da merkez ülkelerden biri olduğunu göstermektedir."

Yeni dönemin odağı ortak üretim ve teknoloji paylaşımı

Savunma sanayisi bakımından NATO Zirvesi'nin en önemli çıktılarından birinin ortak üretim, ortak tedarik, teknoloji paylaşımı ve uzun vadeli proje ortaklıkları için yeni bir zemin oluşturması olduğuna işaret eden Aliş, güvenlik ihtiyaçlarının artık yalnızca tekil ürünlerle karşılanamayacağını bildirdi.

Günün şartlarında entegre sistemler, sürdürülebilir tedarik zinciri, mühimmat sürekliliği, platform uyumluluğu, yüksek teknoloji üretimi ve hızlı ölçeklenebilir kapasitenin aynı anda değerlendirildiğini belirten Aliş, "Bu çerçevede Türkiye savunma sanayisi, sahip olduğu esnek üretim kabiliyeti, mühendislik birikimi ve sahadan beslenen ürün geliştirme yaklaşımıyla NATO ülkeleri için güçlü bir çözüm ortağı konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aliş, gelecek dönemde NATO üyesi ve müttefik ülkeler arasında kara, hava ve deniz platformlarına yönelik sistem entegrasyonu, insansız sistemler, akıllı mühimmat, hava savunma bileşenleri, silah sistemleri, elektronik ve mekatronik çözümler, bakım-onarım-modernizasyon faaliyetleri ve müşterek üretim modelleri alanlarında yeni fırsatların doğacağına inandıklarını vurguladı.

"Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviye güçlü bir vizyonun sonucudur"

Türk savunma sanayisinin bugün ulaştığı seviyenin, yıllar içerisinde kararlılıkla inşa edilen güçlü ekosistemin ve vizyonun bir sonucu olduğunu ifade eden Aliş, şunları kaydetti:

"Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, hükümetimizin ortaya koyduğu yerli ve milli savunma sanayisi iradesi, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonu, yönlendirmesi ve sektöre kazandırdığı stratejik perspektifle birlikte bugün Türkiye'yi küresel ölçekte saygın, güvenilir ve rekabetçi bir savunma sanayisi aktörü haline getirmiştir. Bu vizyon sayesinde Türk şirketleri artık yalnızca ürün sağlayan değil, teknoloji geliştiren, sistem kuran, platformlara entegre çözümler sunan ve uluslararası işbirliklerinde aktif rol üstlenen yapılar haline gelmiştir. Bu büyük dönüşüme liderlik eden tüm kurumlarımıza ve emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz."

Sarsılmaz'ın da bu ekosistemin önemli bir parçası olarak Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonuna katkı sunmayı milli bir sorumluluk olarak gördüğünü ifade eden Aliş, üretimden mühendisliğe, ARGE'den sistem entegrasyonuna ve uluslararası işbirliklerine kadar sahip oldukları kabiliyetleri ülkenin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.