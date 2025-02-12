Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'ndaki gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Bolu
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği milli parkta 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düşmesiyle parktaki gölün yüzeyi buz tuttu.
Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, tatilcilere buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.
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