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Yaşam

95 yaşında ayakkabı boyacılığı yapıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 70 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Metiner: - "Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bazı arkadaşlar 'ne geliyorsun buraya' diyor, çalışmak ayıp mı, elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi sürdüreceğim"

Özgün Tiran  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
95 yaşında ayakkabı boyacılığı yapıyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Ahmet Metiner, babasından devraldığı sandıkla başladığı ayakkabı boyacılığını 70 yıldır sürdürüyor.

Askerliğinin ardından döndüğü ilçede bir süre hamallık yapan Metiner, ayakkabı boyacısı olan babasının ölümü sonrası 25 yaşında bu mesleğe başladı.

Babasından devraldığı sandıkla ilçenin belirli noktalarında ayakkabı boyayan Metiner, yaklaşık 10 yıldır belediyenin kendileri için oluşturduğu Lostra Salonu'nda mesleğini sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde geldiği iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek yapan 5 çocuk ve 4 torun sahibi Metiner, AA muhabirine, sağlığı el verdiği sürece ayakkabı boyamaya devam edeceğini söyledi.

Yaşlanmasına rağmen çok sevdiği mesleğini bırakamadığını ifade eden Metiner, son yıllarda ayakkabı boyacılığının yok olmaya yüz tuttuğunu dile getirdi.

Metiner, genç kuşakların mesleğe ilgi göstermediğini anlatarak, "Baba mesleği bu. Babamdan gördüm, ben de boyacı oldum. Allah yatağa yatırmasın, kapılara baktırmasın. Burada benden yaşlısı yok." diye konuştu.

Çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamadığını belirten Metiner, şunları kaydetti:

"Burada daha iyi vakit geçiriyorum. Evde başım ağrıyor. Hoşuma gidiyor burası, bazen müşteri geliyor, arkadaşlarla şakalaşıyoruz, namazımı kılıyorum. Burada zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Bazı arkadaşlar 'ne geliyorsun buraya' diyor, çalışmak ayıp mı, elim ayağım tuttuğu sürece mesleğimi sürdüreceğim."

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