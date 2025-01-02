Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi
Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.
Bursa
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, Uludağ'da yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.
Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kurt sürüsü görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.