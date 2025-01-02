Dolar
35.31
Euro
36.46
Altın
2,646.33
ETH/USDT
3,473.00
BTC/USDT
96,700.00
BIST 100
9,899.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Türkiye'nin önemli milli parklarından Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayatı gözlemi çalışmaları kapsamında yerleştirilen fotokapanla kurt sürüsü görüntülendi.

Fatih Çapkın  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Bursa

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, Uludağ'da yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Uludağ Milli Parkı'ndaki fotokapan yardımıyla kurt sürüsü görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, karla kaplı ormanda yürüyen, bir süre bekledikten sonra koşarak kaçan kurtlar yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail, Lübnan'ın güneyinde ilk kez karadan saldırdığı beldede bir evi bombaladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Regaip Kandili mesajı
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz
Son bir haftada 49 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Uludağ'da kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi

Bursalı "üreten kadınlar" BEBKA desteğiyle kafe açtı

Sağlık Bakanlığı "fermuar sistemi" ile ambulansa yol veren sürücülerin görüntüsünü paylaştı

Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin yarınki bazı seferleri iptal edildi
Marmarabirlik 2024'ü 32 milyon dolarlık ihracatla tamamladı

Marmarabirlik 2024'ü 32 milyon dolarlık ihracatla tamamladı
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamada ölenlerin otopsi işlemleri tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet