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Yaşam

Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine indirimli akaryakıt

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaymakamlık ile akaryakıt istasyonları arasında yapılan protokol kapsamında, kask takan motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirimli yakıt satışına başlandı.

Zekeriye Şimşek  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Gaziantep İslahiye'de kask takan motosiklet sürücülerine indirimli akaryakıt

Gaziantep

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, motosiklet kazalarında yaralanma ve ölümlerin önüne geçmek için, kask takan motosiklet sürücülerin indirimli yakıt almaları amacıyla ilçedeki 9 akaryakıt istasyonuyla protokol imzaladı. Protokol kapsamında 3 ay sürecek yüzde 5 indirimli akaryakıt satışına başlandı.

Burhaniye Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Veli Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda projenin uygulamasını başlatan İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, kaskını takan motosiklet sürücülerini tebrik etti. Kask takmayan sürücüleri ise trafik ekiplerince uyarıldı.

Kaymakam Soylu, 2025 yılı için ilçenin en önemli hedeflerinden bir tanesinin motosiklet kazalarında can kayıplarının ve yaralanmalarının önüne geçmek olduğunu belirterek, bunun içinde kask kullanımını artırmak istediklerini söyledi.

Kask kullanımını arttırmak için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Şu anda ilkini uygulamaya koyduk. Kaskını takarak akaryakıt almaya gelen motosiklet sürücülerine yüzde 5 indirim uygulanacak. İnşallah bu proje ile birlikte üç projeyi sene içinde uygulamaya koyarak memleketimizde kaskını kullanmayan motosiklet sürücüsü kalmayana dek devam edecek. Bu proje teşvik edici proje iken bir yandan da cezai işlem mekanizmaları devam edecek. Çünkü bizim 2024 yılında maalesef 9 gencimiz hayatını kaybetti. 195 motosiklet sürücümüz yaralandı. Biz bu işi 2025 yılında güvenlik güçlerimizle, diğer paydaşlarımızla, akaryakıt istasyonu sahiplerimizle çok ciddi katkılarıyla çözme kararlığını ortaya koyacağız. Hayırlı olur diye düşünüyorum."






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