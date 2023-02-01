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Yaşam

14 yaşındaki Yaren robotik cihazda adım atmaya başladı

Adıyaman'da doğum sırasında oksijen gitmediği için beyni hasar gören ve yürüme güçlüğü çeken serebral palsi hastası 14 yaşındaki Yaren Coşkun'un sağlık durumu, alınan robotik cihazla daha iyiye gidiyor.

Orhan Pehlül   | 01.02.2023
14 yaşındaki Yaren robotik cihazda adım atmaya başladı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Yaren'in zorlu yaşamının Anadolu Ajansında (AA) iki yıl önce haber yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz, Coşkun ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 2 yıldır tedavisinde robotik cihazın kullanıldığı Yaren'in sağlık durumunda iyileşme gözleniyor.

Hareketsizlik nedeniyle kas güçsüzlüğü çeken ve yatağa bağımlı olduğu için vücudunda yara oluşan Yaren'in bu sorunları da cihaz sayesinde ortadan kalktı.

Anne Tuğba Coşkun, AA muhabirine, doktorların kızının tedavisinde kullanılması için robotik cihaz önerdiğini ancak bunu maddi imkanları elvermediği için alamadıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alınan robotik cihaz sonrasında kızının sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirten Coşkun, "Kızımın vücudundaki yatak yaraları kapandı. Bir anne için en güzel şey evladının iyi olması. Robotik cihaz evimizde çok şükür. Kızım gün içerisinde 1 saat robotik cihazda yürüyebiliyor. Allah Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu onun sayesinde oldu. Çok mutluyum." diye konuştu.

Baba Emrah Coşkun da kızının sağlık durumunda cihaz sayesinde gözle görülecek değişiklikler olduğunu dile getirdi.

Kızının beslenmesinde ve kaslarında düzelmeler yaşandığını anlatan baba Coşkun, "Daha önce işimden dolayı kızımı robotik cihazla tedavi alsın diye hastaneye götürmekte zorlanıyordum. Şimdi ise o cihaz evimizde. Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Cihazı alacak durumum yoktu, o bize gönderdi. Kızım daha iyi olacak buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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