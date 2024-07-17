Dolar
33.09
Euro
36.21
Altın
2,472.97
ETH/USDT
3,454.70
BTC/USDT
64,686.00
BIST 100
11,074.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Birçok ilde sıcak hava etkisini sürdürüyor

Birçok ilde sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ekip  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
Birçok ilde sıcak hava etkisini sürdürüyor Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman/Edirne

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.


Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile gölgelik alanları tercih etti.

Kahramanmaraş

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Kahramanmaraş'ta, termometreler gölgede 37 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirtti.

Adıyaman

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde ölçüldüğü Adıyaman'da da vatandaşlar serinlemek için parkları, havuzları ve gölgelik alanları tercih etti.

Bazı vatandaşların ise cami içerisinde serinlemek için dinlendiği görüldü.

Havuz işletmecisi Uğur Sever, sıcak bir bölgede yaşadıklarını, vatandaşların yüzmek ve serinlemek için havuzları tercih ettiğini söyledi.

Çocuk ve yetişkinler için havuzlar bulunduğunu aktaran Sever, taleplerin yoğun olduğunu kaydetti.

Trakya'da sıcak hava bunaltıyor

Edirne'de hava sıcaklığı öğle saatlerinden itibaren bunaltıcı boyuta ulaştı.

Hava sıcaklığının 41 derece ölçüldüğü kentte zorunlu olmadıkça vatandaşlar dışarı çıkmadı, dışarda olanlar ise gölge alanları tercih etti.

Kent sakinleri, park ve bahçelerde ağaç altları ile nehir kenarlarındaki tesislerde vakit geçirdi.

Yarının da aşırı sıcak geçeceği ilde cuma günü aralıklarla sağanak bekleniyor.

Kırklareli'nde de hava sıcaklığı 39 dereceye ulaştı.

Sıcak hava nedeniyle, dışarıda olan vatandaşlar gölgelik alanları tercih ediyor.

Birçok kişi park ve bahçe gibi ağaçlık alanlarda vakit geçirirken, bazıları ise suyla el ve yüzlerini yıkayıp serinlemeye çalıştı. Sıcak havadan bunalan çocuklar da kentteki süs havuzlarına girdi.

Kent sakinlerinden Tamer Çegal, hava sıcaklığının bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirtti.

Sürekli su ile serinlemeye çalıştığını ifade eden Çegal, "Hava çok sıcak, sürekli elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Yağmur yağmıyor, biraz yağsa herkes serinleyecek. Gölgede durmaya özen gösteriyorum." diye konuştu.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve nem vatandaşları bunalttı.


Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Hava sıcaklığının 34 derece olduğu Tekirdağ'da sıklıkla kullanılan caddelerin tenhalaştığı görüldü.

Dışarıya çıkanlar gölgelik alanlarda vakit geçirdi, çocuklar da denizde yüzerek serinlemeye çalıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusunun da olduğu 21 şüpheli yeni iddianame kapsamında hakim karşısında
İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'de zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Büyükelçilerden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 10 kişi yaralandı

Benzer haberler

Birçok ilde sıcak hava etkisini sürdürüyor

Birçok ilde sıcak hava etkisini sürdürüyor

Şanlıurfa'da 15 haneli köyün arıcı kadınları

Türkiye'den yılın ilk yarısında 6,8 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Şanlıurfa'da yeni enerji hatlarıyla kurulu güç yüzde 11 artacak

Şanlıurfa'da yeni enerji hatlarıyla kurulu güç yüzde 11 artacak
Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor

Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor
Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor

Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hissediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet