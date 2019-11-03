Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,462.73
Altın
1,513.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yunanistan'ın zorla gönderdiği 252 göçmen yakalandı

Yunanistan'ın Türkiye'ye zorla gönderdiği öne sürülen 252 düzensiz göçmen Edirne'de yakalandı.

Hakan Mehmet Şahin   | 03.11.2019
Yunanistan'ın zorla gönderdiği 252 göçmen yakalandı

Edirne

Edirne'de, Yunanistan'ın darbedip Türkiye'ye zorla gönderdiği ileri sürülen 252 düzensiz göçmen yakalandı.

İddiaya göre, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerince uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderildi.

Sınır birlikleri ve jandarma ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında 252 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Yunan hudut birliklerinin kendilerini darbettiğini öne sürdü.

Düzensiz göçmenlerden Pakistan uyruklu Seyit Habib, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunan askerlerinin kendilerini darbettiğini, ayakkabı ve cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına attıklarını iddia etti.

Meriç Nehri'nden kayıkla Türk tarafına zorla götürüldüklerini savunan Habib, "Biz kalabalıktık, hepimize vurdular, telefonumuzu, paramızı aldılar, yemek vermediler, bizi botla nehirden bu tarafa attılar." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Türkiye karşıtlığında 'birlik' oldu
Körfez'in Barış Pınarı yalanları
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar

Benzer haberler

Yunanistan'ın zorla gönderdiği 252 göçmen yakalandı

Yunanistan'ın zorla gönderdiği 252 göçmen yakalandı

'Son 1 haftada 2 bin 406 düzensiz göçmen yakalandı'

AB mahkemesinden sığınmacı görüşü

Ödül kazandıkları festivale bile gidemediler

Ödül kazandıkları festivale bile gidemediler
Hatay'da 102 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 102 düzensiz göçmen yakalandı
Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor

Mavi vatanın bekçileri hayat kurtarıyor