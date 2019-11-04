Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek kabine toplantısına başkanlık edecek.
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.
3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de, Polis Merkezleri Eğitici Yetiştirme Kursu 2. grup açılış programına katılıyor.
4- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti Küçükçekmece Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı"na katılacak.
6- TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini yayımlayacak.
8- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.
9- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.
10- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.
11- FETÖ davaları
- 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davaya, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.
- Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
12- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
13- Süper Lig'de 10. haftanın son maçında MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
14- TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında Bursaspor, Balıkesirspor'u konuk edecek.
15- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 6. haftası Atlasglobal Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor müsabakasıyla sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.