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Kızıltepe Belediyesine görevlendirme

Terör soruşturmaları sonucu HDP'li Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz görevden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Kaymakam Hüseyin Çam görevlendirildi.

Halil İbrahim Sincar   | 04.11.2019
Kızıltepe Belediyesine görevlendirme Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar /AA

Mardin

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz hakkında, Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/111 Esas sayılı kovuşturma dosyası kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiği, ayrıca Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/1642 ve 2019/8289 sayılı dosyalarında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturmalarının sürdürüldüğü anımsatıldı.

Açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Yılmaz'ın, hakkında devam eden adli işlem süreçler göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığın onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Yılmaz'ın yerine "belediye başkan vekili" olarak Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın görevlendirildiği kaydedildi.




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