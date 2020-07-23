Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura'da, 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.
Ankara
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında Orgeneral İsmail Metin Temel ile Korgeneral Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
YAŞ, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Şura kararları kapsamında 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos itibarıyla emekliye sevk edildi.
Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı:
- Korgeneral Zekai Aksakallı
- Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol
- Tuğgeneral Salim Afgün
- Tuğgeneral Ahmet Ömercikli
- Tuğgeneral Ercan İlhan
- Tuğgeneral Aykut Tonbul
- Tuğgeneral Mehmet Özaydın
- Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan
- Tuğgeneral Mehmet Salih Akay
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğamiral Aydın Eken
- Tuğamiral Levent Kerim Uça
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğgeneral İbrahim Dülger
- Tuğgeneral Ercan Teke
- Tuğgeneral Hasan Basri Meşe
- Tuğgeneral Alper Ketencioğlu
- Tuğgeneral Ümit Yıldız
Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
- Orgeneral İsmail Metin Temel
- Tuğgeneral Altan Er
- Tuğgeneral İsmail Şanlı
- Tuğgeneral Mahmut Altun
- Tuğgeneral Mehmet Kip
- Tuğgeneral Aydoğan Budakçı
- Tuğgeneral Hakan Yiğittürk
- Tuğgeneral Ersin Altay
- Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep
- Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva
- Tuğgeneral İsmail Amanvermez
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
- Tuğamiral İlker Özkan
- Tuğamiral Hakan Ercan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
- Tümgeneral Reha Ufuk Er
,30 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görev süresi 1 yıl uzatılan general ve amiraller şöyle :
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller:
1- Şeref Öngay
2- Osman Erbaş
3- Yavuz Türkgenci
4- Ali Sivri
5- Selçuk Bayraktaroğlu
Tümgeneraller:
1- Erhan Uzun
2- Yılmaz Yıldırım
Tuğgeneraller:
1- Göksel Sevindik
2- Fedai Ünsal
3- İsmail Hakkı Köseali
4- Burhan Aktaş
5- Faruk Yıldırım
6- Ali Ekiyor
7- Barbaros Kasar
8- Oğuz Tozak
9- Hurşit Ağırcan
10- Özgür Nuhut
11- Sadettin Alp Ergin
12- Ahmet Kasa
13- Mücahit Zorlutuna
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tuğamiraller:
1- Yalçın Payal
2- Bülent Turan
3- Mehmet Baybars Küçükatay
4- Gürsel Çaypınar
5- Önder Gürbüz
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller
1- Ziya Cemal Kadıoğlu
2- İsmail Güneykaya
Tümgeneral
1- Göksel Kahya
Tuğgeneraller
1- Kemal Turan
2- Bülent Tatkan
3- Kadircan Kottaş
4- Yusuf Erge
5- Refik Ölmez
6- Murat Pekşen
7- Ersin Göse
30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığında Korgeneral Metin Gürak orgeneral, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ise oramiral oldu.
Kara Kuvvetlerinde, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe, Tuğgeneral Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı ise tümgeneralliğe yükseltildi.
Albaylar Subutay Adaş, Ertan İnaltekin, Zafer Uğur, Murat Ataç, Serdar Atasoy, Sebahattin Kalkan, Hüseyin Aziz Çetinkaya, Ahmet Atilla Dündar, Mehmet Ateş, Orhan Akkurt, Rıfat Dönel, Hakan Tutucu, Osman Ziya Elgün, Mustafa Er, Nurettin Hakan Büyükçulha, Mehmet Cihanoğlu, Hasan Paçalı, Ümit Durmaz, Mehmet Doğan, Gürcan Sezengöz, Emin Mehmet Terzioğlu, Kemal Balta, Serdar Gümüşhan, Murat Yalbır, Abdullah Katırcı, Erkan Karan, İsmail Yayan, Mehmet Can Tepedelen, Hasan Basri Erkuzu, İlhan İstanbullu, Abdülkadir Fehmi Bilgin ve Kadir Eğriboyun tuğgeneralliğe terfi ettirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiral Aydın Şirin koramiral, Tuğamiral Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya ise tümamiral oldu.
Tuğamiralliğe ise Albay Ramazan Özoğul, İsmail Güldoğan, Nejat İnanır, Hüseyin Tığlı, Burak Akçay, İbrahim Kurtuluş Sevinç, Murat Fırat, Nilüfen Çotuk ve Mustafa Saygılı yükseltildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Albay Hakan Çanlı, Doğan Eroğlu, Mustafa Tarkan Gümüş, Doğan Mart, Hayrettin Koca, Mete Kuş, Serhat Mehmet Orus, Haldun Taşan, Ercan Erzincan ve İbrahim Galip de tuğgeneralliğe yükseltildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.