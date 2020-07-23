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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." dedi.

İsa Toprak   | 23.07.2020
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya'nın Nur suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini. Ayasofya ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."

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