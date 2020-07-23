Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ayasofya, İslam alemini kıyamda buluşturuyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yarın ibadete açılacak Ayasofya Camisi'ne ilişkin, "Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini." ifadesini kullandı.
Ayasofya'nın Nûr suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden.— Fuat Oktay (@fuatoktay) July 23, 2020
Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgârlarla açılıyor kapıları; kıyamda buluşturuyor İslam âlemini.
Ayasofya, ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/RSjrjNZm2g
Oktay, sosyal medya hesabından, yarın kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi ile ilgili bir mesaj paylaştı.
Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Ayasofya'nın Nur suresinin 35. ayeti nakşedilmiş kubbesi İslam'ın nurunu, şerefeleri fethin şerefini kuşanıyor yeniden. Mekke, Medine ve Mescid-i Aksa'dan gelen rüzgarlarla açılıyor kapıları, kıyamda buluşturuyor İslam alemini. Ayasofya ta ezelden sen bizimsin, biz de senin..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.