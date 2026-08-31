İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini ve koalisyon hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu yakalayamadığını gösteriyor.

İsrail'deki anketlere göre, Netanyahu koalisyon hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu yakalayamıyor İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde yapılan kamuoyu yoklamaları, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kan kaybettiğini ve koalisyon hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu yakalayamadığını gösteriyor.

Kantar Enstitüsü'nün İsrail devlet televizyonu​​​​​​​ KAN adına yaptığı son ankette de Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra-Ortodoks Yahudilerinden oluşan bloğu muhalefete karşı azınlıkta kaldı.

Kamuoyu yoklamalarında geriye düştükçe saldırganlaşan Netanyahu'nun, sert söylemlerine karşın tabloyu geri döndüremediği görüldü.

Geçen hafta koalisyonundaki aşırı sağcılar Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Dini Siyonizm Partisi lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i, aşırı sağın yeni partisi İsrail Halkı lideri Ofer Winter'i de aralarına alarak seçimlere ortak listeyle girmeye çağıran Netanyahu'nun, Ben-Gvir tarafından reddedilen bu hamlesi de yetersiz oldu.

⁠Netanyahu liderliğindeki koalisyona destek verecek partiler 52 milletvekilinde kaldı

İsrail seçim sistemine göre, ülkede bir koalisyon hükümeti kurulabilmesi için 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine destek vermesi beklenen partilerin sandalye sayısı bunun çok gerisinde kaldı.

KAN'da yayımlanan ankete göre, Netanyahu'ya destek vermesi beklenen partiler sadece 52 milletvekili çıkarıyor.

⁠Netanyahu karşıtı partiler de koalisyon hükümeti kuramıyor

Ankette dikkat çekici bir başka konu ise İsrail’i yeni bir koalisyon krizinin bekliyor olması. Zira, Netanyahu karşıtı partiler de bir koalisyon hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaşamıyor.

Netanyahu'ya rakip olarak gösterilen eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi 24 milletvekiliyle yarışı önde götürüyor. Ancak Eisenkot'a destek vermesi beklenen muhalif partilerin sandalye sayısı da 55'te kalıyor ve koalisyon için yeter sayıyı yakalayamıyor.

⁠İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu partiler kilit konumda

İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu partiler ise İsrail'de kilit konumda yer alıyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre, Ortak Arap Listesi 8, Mansur Abbas liderliğindeki Raam ise 5 milletvekili çıkarıyor.

Mansur Abbas, 2021'deki seçimin ardından eski Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki Netanyahu karşıtı koalisyona dışardan destek vermişti. Abbas’ın bu desteği sayesinde Netanyahu karşıtı koalisyon kurulmuştu.

Mevcut tabloda, Abbas destek verse dahi Eisenkot'un liderliğindeki olası ittifak, koalisyon hükümeti kurmak için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamıyor ve 60 milletvekilinde kalıyor.

⁠Netanyahu-Eisenkot koalisyonu zor görünüyor

Bu nedenle mevcut kamuoyu yoklamaları, İsrail'deki gelecek seçimde koalisyon hükümetinin kurulmasının zor olduğunu ortaya koyuyor.

Netanyahu-Eisenkot'un bir araya gelerek bazı partileri de içine alacak şekilde yeni bir koalisyon hükümeti kurması ihtimali de düşük görünüyor.

Zira, Eisenkot'un Netanyahu'ya destek veren aşırı sağcı partilerle koalisyon kurmaya sıcak bakmadığı yorumları yapılıyor.

Netanyahu'nun ise Eisenkot'a destek vermesi beklenen partilerle bir araya gelerek kendisini zayıf düşürecek bir koalisyonda yer almayı kabul etmeyeceği yorumları yapılıyor.

İsrail'de 2019-2022 yılları arasında​​​​​​​ 4 yılda 5 seçimin yapıldığı sürece benzer yeni bir türbülans döneminin yaşanması ise başka bir senaryo olarak dikkati çekiyor.