YTB'den yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, video hazırlayarak yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre, yurt dışında yaşayan vatandaşların Kovid-19 tedbirlerine ilişkin bilgilendirildiği video, Başkanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.
"Evde Kal Hayatta Kal" sloganıyla hazırlanan videoda, yurt dışında yaşayan vatandaşların alacakları basit tedbirlerle Kovid-19 salgınından korunabileceklerine dikkat çekiliyor.
Vatandaşlara bulundukları ülkelerdeki resmi uyarılara titizlikle riayet etmeleri, zorunlu haller dışında evden çıkmamaları, kalabalık ortamlardan uzak durmaları çağrısının yer aldığı videoda, ileri yaştaki vatandaşların evde kalmasının hayati önem taşıdığı da vurgulanıyor.
Videoda, yurt dışındaki vatandaşlara, sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarına dikkat etmeleri, hasta yoğunluğu nedeniyle zorunlu kalmadıkça sağlık kuruluşlarına gitmemeleri ve sağlık için sadece resmi açıklamaları takip etmeleri de tavsiye ediliyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.