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YSK'den TRT'ye kısmen izin

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine kısmen izin verdi.

İlkay Güder   | 06.04.2019
YSK'den TRT'ye kısmen izin

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da süren sayım işlemlerinden haber amaçlı görüntü alınmasına izin verdi.

YSK, TRT'nin oy sayım işlemlerini canlı yayınlama konusundaki talebine ilişkin karar aldı.

Talebi kısmen kabul eden YSK, ilgili kararında, sayım işlemlerinin sürdüğü sandıklardan kesintisiz canlı yayın yapılması talebini kabul etmezken, Ankara ve İstanbul'da devam eden sayım işlemlerinden TRT'nin haber amaçlı görüntü almasını kararlaştırdı.

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