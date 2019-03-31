YSK yayın yasağını kaldırdı
YSK, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağını saat 19.15 itibarıyla kaldırdı.
Ankara
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından saat 19.15 itibarıyla yayın yasağı kaldırıldı.
YSK'nin kararında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde oy verme işleminin saat 18.00'den önce tüm seçim çevrelerinde sona erdiği anlaşıldığından, Anayasa ve seçim yasalarının verdiği yetkiye dayanılarak, yayın yasağının sona erme saatinin 21.00'den 19.15'e çekilmesinin uygun görüldüğü belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.