Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.20
Dolar
5.56
BIST 100
93,784.18
Altın
1,291.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin il başkanlığında konuşuyor.
logo
Türkiye

YSK'den yayın yasağı kalkmadan yayına giren kanallar için suç duyurusu

YSK, yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

Aylin Sırıklı   | 31.03.2019
YSK'den yayın yasağı kalkmadan yayına giren kanallar için suç duyurusu

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yayın yasağı kalkmadan seçimlerle ilgili yayına giren kanallar hakkında suç duyurusunda ve RTÜK'e ihbarda bulundu.

YSK yetkilileri, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin yayın yasağı henüz kaldırılmadan seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yapan kanallar hakkında 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un yayın yasağına ilişkin 80'inci maddesi gereği savcılığa suç duyurusunda, RTÜK'e ise ihbarda bulunulduğunu bildirdi.

Kanunun "Yayın yasağı" başlıklı 80'inci maddesi, "Seçim günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin, yorum yapılması yasaktır. Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilir. Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbesttir." hükmünü içeriyor. 

YSK, daha önceki seçimlerde saat 21.00'den önce yayın yasağını kaldırıyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 ABD Başkanlık Seçimleri: Sanders Türkiye hakkında ne biliyor?
RÖPORTAJ - 'Bu topraklar Bangsamoro topraklarıdır'
ABD ekonomisinde 'resesyon' ihtimali tartışılıyor
Muhammed bin Selman tahttan uzaklaşıyor mu?
Fergana Vadisi'nde sınır problemleri ve eksklavlar

Benzer haberler

YSK yayın yasağını kaldırdı

YSK yayın yasağını kaldırdı

'İllerden 310 seçim olayı bilgisi ulaştı'

Malatya'da seçim kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Asırlık çınarlar da sandığa gitti

Asırlık çınarlar da sandığa gitti
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı
'Malatya'daki seçim kavgasının sorumluları cezalandırılacaktır'

'Malatya'daki seçim kavgasının sorumluları cezalandırılacaktır'