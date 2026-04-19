Türkiye İş Bankası 21. İstanbul Yarı Maratonu'nu verilen startla başladı

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki yarışın startını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Volkan Demir ve Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk verdi. 10K ve 21K yarışlarına yaklaşık 19 bin sporcu katıldı.

Yenikapı'dan start alan sporcular, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ve Galata Köprüsü'nü geçtikten sonra dönüş yapacak. Köprüden dönecek atletler, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'ı geçip Haliç Köprüsü'ne gelmeden dönecek. Ters istikamette sahil yolunu kullanacak sporcular, yarışın başladığı noktada bitiş çizgisini geçecek.