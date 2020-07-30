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Yollarda bayram yoğunluğu başladı

Anadolu Otoyolu'nda zaman zaman arıza yapan araçlar ve tırlar nedeniyle Bolu Dağı'nda durma noktasına gelen trafik, belirli aralıklarla D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Zafer Göder,Ömer Ürer   | 30.07.2020
Yollarda bayram yoğunluğu başladı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluk oluşturdu.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde trafiğin en fazla arttığı 1, 2 ve 3. Viyadük ile Bolu Dağı Tüneli arasındaki yolun 3 şeridinde de yoğunluktan dolayı araçlar yavaş ilerlerken trafik ekipleri, sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Yolda arıza yapan otobüs, tır ve otomobiller nedeniyle trafik, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Yolda yaşanan sıkışıklık nedeniyle otoyoldaki araçlar, Karayolları ve polis ekipleri tarafından Kaynaşlı Gişeleri mevkisinden D-100 kara yolu Bolu Dağı mevkisine yönlendiriliyor.

D-100'e yönlendirilen araçlar nedeniyle Bolu Dağı'nda yoğunluk oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu Dağı kesiminde, ekipler ulaşımın yavaşlamaması için Abant Gişelerindeki trafik ışıklarını kapatarak, araçların hızlı ilerlemesini sağlıyor.

Abant Gişelerine kadarki bölümde yoğunluk arttığında ise trafik tekrar Anadolu Otoyolu kesimine çevriliyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki Yumrukaya, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında da yoğunluk zaman zaman yaşanıyor.

Otoyolun Dörtdivan Kavşağı ile Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda Karadeniz istikametindeki illere gitmek isteyen sürücüler nedeniyle oluşan araç yoğunluğu, yer yer trafikte yığılmalara neden oluyor.

Ayrıca, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesislerine girip-çıkmak istedikleri için yavaşlayan sürücüler de trafikte sıkışmaya yol açıyor.

Emniyet, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşıma aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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