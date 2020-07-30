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Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 700 daimi işçi alacak.

Mustafa Çalkaya   | 30.07.2020
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğün taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 200 iş makinesi operatörü, 200 greyder operatörü, 200 ekskavatör operatörü, 60 dozer operatörü ve 40 traktör operatörü alımı yapılacak.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecek. Bu ilanlar 4-10 Ağustos'ta İŞKUR tarafından yayımlanacak. Gerekli şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecekler.

Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek ve OGM'nin internet sitesinden de ayrıca duyurulacak.

İşçi alım süreciyle ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evrak, sözlü ve uygulamalı sınavın yeri ve tarihi, bölge müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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