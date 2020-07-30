Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karapınar Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Karapınar'da yürütülen projeleri yerinde inceleyecek, muhtarlar ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak, AK Parti teşkilatıyla buluşma programına katılacak. (Konya)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterle trafik denetimlerinde bulunacak ve trafik uygulama noktalarını ziyaret edecek. (Aksaray/Afyonkarahisar)
3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı Pist Açılış Töreni'ne katılacak, Erzurum Valiliğini ziyaret edecek, Erzurum şehir geçişi ve farklı seviyeli mevlana köprülü kavşağında incelemelerde bulunacak, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. (Erzurum)
4 - TÜİK, temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıklayacak.
5 - Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
6 - Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
7- Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.
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