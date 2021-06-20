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Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor

Başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Fırat Taşdemir   | 20.06.2021
Yaz Kur'an kursu kayıtları yarın başlıyor Fotoğraf: Recep Bilek/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl düzenlenecek yaz Kur'an kurslarına başvurular yarın başlıyor.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular, cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden 11 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek. Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek.

10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak. 16-22 yaş arası öğrencilerin başvuruları ise web sitesi üzerinden alınacak, eğitimler sadece çevrim içi olacak.

Kur'an kurslarına, 7 yaş ve üzeri engelliler için de başvuru yapılabilecek.

Kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.

Kovid-19 tedbirleriyle yurt genelinde 5 Temmuz Pazartesi başlayacak Kur'an kursları 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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