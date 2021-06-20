Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
- Forumun son gününde gençlere yönelik etkinlikler yapılacak.
(Antalya/10.00/10.30)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. ve son maçlar başlayacak.
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.
(Bakü/19.00)
- A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile Galler mücadele edecek.
(Roma/19.00)
4- Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak.
(Kortrijk/21.00)
5- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.
(Strazburg/16.00)
6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.
(Rimini/22.00)
7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayak yarışı Fransa Grand Prix'si yapılacak.
(Le Castellet/16.00)
8- MotoGP dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya Grand Prix'si yapılacak.
(Chemnitz/15.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.