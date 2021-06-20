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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 20.06.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle basını bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

- Forumun son gününde gençlere yönelik etkinlikler yapılacak.

(Antalya/10.00/10.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda 3. ve son maçlar başlayacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın A Grubu üçüncü ve son maçında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Bakü/19.00)

- A Grubu'nun diğer maçında İtalya ile Galler mücadele edecek.

(Roma/19.00)

4- Voleybol CEV Avrupa Altın Ligi finalinde A Milli Erkek Voleybol Takımı, Ukrayna ile karşılaşacak.

(Kortrijk/21.00)

5- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/16.00)

6- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi elemelerindeki 15. ve son maçında Brezilya ile karşılaşacak.

(Rimini/22.00)

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. ayak yarışı Fransa Grand Prix'si yapılacak.

(Le Castellet/16.00)

8- MotoGP dünya Şampiyonası'nda sezonun 8. ayak yarışı Almanya Grand Prix'si yapılacak.

(Chemnitz/15.00)

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