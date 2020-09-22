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Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında dualarla anıldı

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim için vefatının 500. yılı sebebiyle düzenlenen anma programında mevlit ve hatim duaları okundu.

Fatih Türkyılmaz   | 22.09.2020
Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında dualarla anıldı

İstanbul

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim için vefatının 500. yılı sebebiyle düzenlenen anma programında mevlit ve hatim duaları okundu.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği ve akşam namazının ardından başlayan anma programına, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ve Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş katıldı.

Yavuz Sultan Selim Camisi'nin imam ve müezzinlerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ettiği programda, hafız ve mevlidhanlar Metin Çakar, Emrullah Akbaş, Abdullah Kılıç, Şükrü Asıleren, Ferruh Muştuer ve Aziz Hardal, Süleyman Çelebi'nin Mevlid Mesnevisi'ni seslendirdi.

Yatsı ezanına kadar süren anma programının duasını, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı yaptı.

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