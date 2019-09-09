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Bodrum'da kaçak yapılar için savcılığa suç duyurusu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilçede başlattığı, imara aykırı ve kaçak yapıldığı iddia edilen yapılarla ilgili çalışmalar sürüyor.

Ali Ballı   | 09.09.2019
Bodrum'da kaçak yapılar için savcılığa suç duyurusu

Muğla

Muğla'nın Bodrum ilçesinde imara aykırı ve kaçak olduğu tespit edilen yapılarla ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışmalar sürerken, ilçede yaşayan 3 kişi tarafından bazı yapılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'un farklı noktalarında yapılan ve kaçak olduğu iddia edilen yapılarla ilgili dosya hazırlayan 3 kişi, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Aynı dilekçeyi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Bodrum Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğüne de gönderen vatandaşlar, kaçak yapıların yıkım sürecinin hızlandırılmasını talep etti.

Şikayet dilekçesinde, Eski Çeşme ve Gökçebel mahallelerindeki bazı yapılarda uygunsuzlukların olduğu ileri sürüldü.

Dilekçede, sahilde bulunan günü birlik alandaki yapılar ve bodrumların da kaçak olduğu öne sürülerek, imara aykırı yapılaşmalarla ilgili gerekli işlemlerin başlatılması talep edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusu dilekçesinde ayrıca, şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları adına kamu davası açılması istemi de yer aldı.

Ortakent-Yahşi Bağarası mevkisinde "3. Derece Doğal Sit Alanı" sınırlarında kalan bir parselin mevcut imar durumunun korunması için de bir kişinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına müracaatı bulunuyor.




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