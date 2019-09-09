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Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk hayatını kaybetti. Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi yaralandı.

Abdullah Özkul   | 09.09.2019
Hatay Emniyet Müdürü Karabörk trafik kazası geçirdi

Niğde

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki otomobil, Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında tankerle çarpıştı. 

Kazada, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk ile 3 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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