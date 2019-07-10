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Yapı kooperatifleri artık 'e-Devlet' üzerinden kurulabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 10.07.2019
Yapı kooperatifleri artık 'e-Devlet' üzerinden kurulabilecek

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yapı kooperatifinde bürokrasiyi azaltmak amacıyla değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre yapı kooperatifleri artık İl Müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan online olarak "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Türkiye'nin kooperatifçilik sektörünün önemli aktörlerinden biri olan yapı kooperatiflerinin, konut, sanayi sitesi ve toplu iş yeri olmak üzere üç türü bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 35 binin üzerinde yapı kooperatifi kuruluş işlemlerinde bürokrasiyi azaltmak ve şeffaflığı arttırmak amacıyla tip ana sözleşmelerde ve uygulamalarına yön veren mevzuatta değişikliğe gitti.

Buna göre yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan, online olarak "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Kooperatif yöneticileri, genel kurullarına Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi isteğini, kuruma gitmeden e-Devlet ile yapabilecek.

Bakanlık temsilcilerince tutanaklar ile diğer bilgi ve belgeler, e-kooperatif sistemine genel kurul sonrasında işlenecek, böylelikle ortaklar katılamasalar dahi alınan kararlara e-Devlet kapısıdan ulaşabilecekler.

Değişikliğe göre ortaklar varsa görüş, öneri ve şikayetlerini ıslak imzalı dilekçe yazmadan ve posta işleriyle zaman kaybetmeden e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirebilecek.

Noter onaylı taahhüt yerine beyana dayalı işlem tesis edilecek ve kuruluş aşamasındaki maddi ve bürokratik külfet azaltılacak.

Ortakların ödemelerinin yalnızca banka kanalıyla yapılabilmesi zorunlu hale getirilerek, elden yapılan ödemelerde yaşanan anlaşmazlıklar ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

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