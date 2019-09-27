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Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı' proje

Sivas'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanına, "ay-yıldız" şeklinde uygulanacak projeyle 60 bin fidan dikilecek.

Serhat Zafer   | 27.09.2019
Yanan orman alanına 'ay-yıldızlı' proje

Sivas

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay-yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.

Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay-yıldız şekli oluşturuldu.

Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

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