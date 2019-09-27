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Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı

Marmara Denizi Silivri açıklarında dün meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören Pendik'teki 3 katlı bina boşaltıldı.

Adem Koç   | 27.09.2019
Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Gizem Sokak'taki 3 katlı apartmanda oturanlar, depremin ardından binada çatlaklar oluştuğunu gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Bunun üzerine bina tahliye edildi. Tahliyenin ardından bina mühürlendi.

Binanın etrafına güvenlik şeridi çeken ekipler, çevrede önlem aldı.

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