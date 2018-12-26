Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Fotoğraf: AA/Orhan Sunal

UŞAK

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Banaz ilçesinde Ulupınar köyü yakınlarında yaban hayvanları için değişik bölgelere saman ve tahıl götürdü.

Yaklaşık 20 santimi bulan karlı zemine yem bırakan ekipler bölgeden ayrıldı.

Ulupınar Muhtarı Abdil Doğan, bölgeye yoğun kar düştüğünü belirterek, "Bölgede yaban hayatı oldukça çeşitli, yemleme çalışmalarına köylülerde destek oluyor. Doğa koruma ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Muhabir: Orhan Sunal